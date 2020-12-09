Сесію Львівської міськради перенесли через хворобу Садового
Про це повідомив депутат міськради
Про це повідомив депутат міськради
Продовження пленарного засідання Львівської міськради відбудеться 18 грудня
Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, з посиланням на Секретаріат Львівської міської ради, повідомив, що сесії міськради цього тижня не буде.
Сесії в ЛМР цього тижня не буде ! Секретаріат Львівської міської ради: Інформуємо Вас, що у зв'язку із підтвердженим...Posted by Igor Zinkevych on Tuesday, December 8, 2020
У зв’язку із підтвердженим позитивним ПЛР – тестом на COVID-19 у міського голови, продовження пленарного засідання Львівської міської ради відбудеться 18 грудня 2020 року, - повідомив Зінкевич.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус.
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