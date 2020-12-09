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09 грудня 2020, 10:31 109

Сесію Львівської міськради перенесли через хворобу Садового

09 грудня 2020, 10:31 109
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Про це повідомив депутат міськради
Про це повідомив депутат міськради
Фото з відкритих джерел
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Продовження пленарного засідання Львівської міськради відбудеться 18 грудня

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, з посиланням на Секретаріат Львівської міської ради, повідомив, що сесії міськради цього тижня не буде.

Сесії в ЛМР цього тижня не буде ! Секретаріат Львівської міської ради: Інформуємо Вас, що у зв'язку із підтвердженим...

Posted by Igor Zinkevych on Tuesday, December 8, 2020

У зв’язку із підтвердженим позитивним ПЛР – тестом на COVID-19 у міського голови, продовження пленарного засідання Львівської міської ради відбудеться 18 грудня 2020 року, - повідомив Зінкевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус.

Львів горсовет сесія Садовий Андрій COVID-19
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