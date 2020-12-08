Херсонська міськрада вибере секретаря 11 грудня

Порядок денний майбутньої сесії опубліковано на офіційному сайті міськради

Порядок денний майбутньої сесії опубліковано на офіційному сайті міськради

Фото favoritekherson.co

11 грудня на ІІ сесії Херсонської міської ради VIII скликання депутати обиратимуть секретаря - проєкт рішення вже опубліковано на сайті міськради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Херсонської міськради.

Проэктом пропонується обрати секретарем Херсонської міської ради Херсонського району Херсонської області VІІІ скликання депутата міської ради від політичної партії Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" Галину Лугову.

Зараз це єдиний проєкт рішення про обрання секретаря, опублікований на сайті міськради.

Галина Лугова – директор Антонівської загальноосвітньої школи №21. Депутатом міської ради обрана вдруге. У 2015 році була обиралася депутатом міськради VІІ скликання від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність".

На посади заступників міського голови претендують Світлана Чепіга, Кондратов Владислав і Оксана Рукавишникова. Зараз вони всі є радниками міського голови Ігоря Колихаєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що "Слуга народу" Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду.