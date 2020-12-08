Київрада затвердила перелік та склад постійних комісій

Всього у Київраді створили 16 постійних комісій

Всього у Київраді створили 16 постійних комісій

Фото: КМДА

8 грудня під час засідання Київської міської ради депутати поділили місця в постійних комісіях, затвердили перелік та їхній персональний склад.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті КМДА, передає RegioNews.

Зокрема, представники фракцій "Європейська солідарність" і "Слуга народу" очолять по три комісії. Депутати від інших фракцій – УДАРу, "Голосу", "Єдності", "Батьківщини" та ОПЗЖ – по дві комісії.

Комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Голова – Андрій Вітренко ("Слуга народу");

Комісія з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Голова – Михайло Терентьєв (УДАР);

Комісія з питань власності. Голова – Михайло Присяжнюк ("Слуга народу");

Комісія з питань транспорту, зв’язку та реклами. Голова – Олексій Окопний ("Європейська Солідарність");

Комісія з питань екологічної політики. Голова – Денис Москаль ("Батьківщина");

Комісія з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Голова – Олександр Бродський ("Батьківщина");

Комісія з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Голова – Вікторія Муха (УДАР);

Комісія з питань охорони культурної спадщини. Голова – Юлія Ярмоленко ("Єдність");

Комісія з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Голова – Вадим Васильчук ("Голос");

Комісія з питань охорони здоров’я та соціальної політики. Голова – Марина Порошенко ("Європейська солідарність");

Комісія з питань дотримання законності, правопорядку та зв’язків із правоохоронними органами. Голова – Олександр Плужник (ОПЗЖ);

Комісія з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. Голова – Леонід Ємець ("Європейська солідарність");

Комісія з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Голова – Владислав Трубіцин ("Слуга народу");

Комісія з питань регуляторної політики. Голова – Ігор Кириленко (ОПЗЖ);

Комісія з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг. Голова – Максим Нефьодов ("Голос");

Комісія з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків. Голова – Роман Ярошенко ("Єдність").

Нагадаємо, 8 грудня у Київраді оголосили про створення семи депутатських фракцій. Найбільшою фракцією Київради стала "Європейська солідарність".

1 грудня Кличко на першому засіданні новообраної Київради склав присягу мера, він почав виконувати обов'язки мера після виборів.

Також ми писали, що Кличко хоче взяти собі в заступники по КМДА радницю глави ОП Єрмака.

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