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09 декабря 2020, 10:31 109

Сессию Львовского горсовета перенесли из-за болезни Садового

09 декабря 2020, 10:31 109
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Об этом сообщил депутат горсовета
Об этом сообщил депутат горсовета
Фото из открытых источников
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Продолжение пленарного заседания Львовского горсовета состоится 18 декабря

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, со ссылкой на Секретариат Львовского городского совета, сообщил, что сессии горсовета на этой неделе не будет.

Сесії в ЛМР цього тижня не буде ! Секретаріат Львівської міської ради: Інформуємо Вас, що у зв'язку із підтвердженим...

Posted by Igor Zinkevych on Tuesday, December 8, 2020

В связи с подтвержденным положительным ПЦР – тестом на COVID-19 у городского головы, продолжение пленарного заседания Львовского городского совета состоится 18 декабря 2020 года, - сообщил Зинкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый заболел на коронавирус.

Львов горсовет сессия Садовый Андрей COVID-19
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