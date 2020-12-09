Сессию Львовского горсовета перенесли из-за болезни Садового
Об этом сообщил депутат горсовета
Об этом сообщил депутат горсовета
Продолжение пленарного заседания Львовского горсовета состоится 18 декабря
Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, со ссылкой на Секретариат Львовского городского совета, сообщил, что сессии горсовета на этой неделе не будет.
Сесії в ЛМР цього тижня не буде ! Секретаріат Львівської міської ради: Інформуємо Вас, що у зв'язку із підтвердженим...Posted by Igor Zinkevych on Tuesday, December 8, 2020
В связи с подтвержденным положительным ПЦР – тестом на COVID-19 у городского головы, продолжение пленарного заседания Львовского городского совета состоится 18 декабря 2020 года, - сообщил Зинкевич.
Напомним, ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый заболел на коронавирус.
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