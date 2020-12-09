Сессию Львовского горсовета перенесли из-за болезни Садового

09 декабря 2020

Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Николаевский облсовет

В Николаевский областной совет прошли шесть партий, однако ни одна из них и близко не имеет необходимого большинства для принятия любых решений. В свою очередь, это означает лишь одно – придется догов...