У Google розповіли, яких політиків найчастіше шукали українці в мережі

Єдиним українським політиком у рейтингу виявився Геннадій Кернес

Єдиним українським політиком у рейтингу виявився Геннадій Кернес

Фото: з відкритих джерел

Найпопулярніший пошуковий сервіс Google провів аналіз пошукових запитів українців за 2020 рік та представив рейтинг найпопулярніших із них.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "УП. Життя".

Так, найчастіше всього українці шукали інформацію про коронавірус та пов'язані із ним питання. Зокрема, українцям було цікаво:

що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня;

як пошити маску;

як зробити антисептик для рук;

як лікувати коронавірус;

як повернути нюх.

Серед ТОП-10 персон, про яких українці шукали інформацію в мережі були такі світові політики, як Дональд Трамп, Джо Байден та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Єдиним українським політиком у рейтингу виявився переобраний мер Харкова Геннадій Кернес.

Окрім того, українці шукали інформацію про таких персон, як Олексій Навальний, Олександр Лукашенко, Михайло Єфремов, Артем Дзюба та Біллі Айліш. Серед людей, які покинули нас у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михаїла Жванецького.

Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак".

"Покупкою року" в Україні стали медичні маски, крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик.

Раніше повідомлялось, що друг Геннадія Кернеса український олігарх Павло Фукс розповів, що мер Харкова планує повернутися у місто ще до Нового року - 30 грудня.

Нагадаємо, 9 грудня сесія міськради Харкова відбудеться без Кернеса: що в порядку денному.