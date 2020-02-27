Усі евакуйовані у Нові Санжари здорові - Данілов

Жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні, 27 лютого, не хворий на коронавірус COVID-2019

Фото: facebook/rnbou

Жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні, 27 лютого, не хворий на коронавірус COVID-2019

Як передає RegioNews, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих, на даний час не виявили коронавірус. Як зазначається, першу партію біоматеріалу було передано літаком до Києва 22 лютого ц.р. Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих - у неділю, 1 березня. Нагадаємо, станом на 24 і 26 лютого евакуйовані через епідемію коронавируса з китайської провінції Ухань українці відчували себе добре, у них не було виявлено жодних ознак небезпечного захворювання. 20 лютого 2020 року 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, помістили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари” на Полтавщині. А наприкінці грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19.

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