Усі евакуйовані у Нові Санжари здорові - Данілов
Як передає RegioNews, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
За його словами, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих, на даний час не виявили коронавірус.
Як зазначається, першу партію біоматеріалу було передано літаком до Києва 22 лютого ц.р. Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих - у неділю, 1 березня.
Нагадаємо, станом на 24 і 26 лютого евакуйовані через епідемію коронавируса з китайської провінції Ухань українці відчували себе добре, у них не було виявлено жодних ознак небезпечного захворювання.
20 лютого 2020 року 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, помістили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари” на Полтавщині. А наприкінці грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19.
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