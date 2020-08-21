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21 серпня 2020, 14:43

Протест у Нових Санжарах: суд оштрафував чоловіка, який кидав каміння в автобуси

21 серпня 2020, 14:43
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20 лютого до медичного центру Нових Санжар доставили евакуйованих з Китаю громадян
20 лютого до медичного центру Нових Санжар доставили евакуйованих з Китаю громадян
Фото: Нацполіція
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Новосанжарський районний суд Полтавської області обрав вирок для місцевого мешканця, який 20 лютого кидав каміння в автобуси з евакуйованими з Китаю українцями.

Відповідне рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

За даними слідства, 20 лютого близько 19:00 чоловік кидав каміння в проїжджі автобуси та службові автомобілі Національної поліції та Національної Гвардії України.

В них перебували працівники правоохоронних органів, а також евакуйовані з Китаю громадяни.

Під час засідання суду підозрюваний визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, він має сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, 5 березня президент відвідав санаторій "Нові Санжари” та особисто зустрів евакуйованих через коронавірус із китайського міста Ухань громадян України та іноземців.

20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не був хворий на коронавірус COVID-2019.

Нові Санжари коронавірус суд штраф Полтавська область
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