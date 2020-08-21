Протест у Нових Санжарах: суд оштрафував чоловіка, який кидав каміння в автобуси
Новосанжарський районний суд Полтавської області обрав вирок для місцевого мешканця, який 20 лютого кидав каміння в автобуси з евакуйованими з Китаю українцями.
Відповідне рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.
За даними слідства, 20 лютого близько 19:00 чоловік кидав каміння в проїжджі автобуси та службові автомобілі Національної поліції та Національної Гвардії України.
В них перебували працівники правоохоронних органів, а також евакуйовані з Китаю громадяни.
Під час засідання суду підозрюваний визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, він має сплатити штраф у розмірі 850 гривень.
Нагадаємо, 5 березня президент відвідав санаторій "Нові Санжари” та особисто зустрів евакуйованих через коронавірус із китайського міста Ухань громадян України та іноземців.
20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців.
Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не був хворий на коронавірус COVID-2019.