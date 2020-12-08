На Рівненщині медики перекрили дорогу, вимагаючи заборгованої зарплати

Протестують працівники обласної психлікарні в Острозі

Протестують працівники обласної психлікарні в Острозі

Фото з Facebook-сторінки Юрія Ягодки

На акцію протесту в м. Острог на Рівненщині вийшли працівники обласної психіатричної лікарні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Острозького міського голови Юрія Ягодки.

Кілька десятків працівників медзакладу перекрили дорогу на вулиці Незалежності та безперервно рухаються пішохідним переходом. У такий спосіб люди хочуть привернути увагу чиновників до кількамісячної затримки з виплатою зарплати у психілкарні.

Працівники комунального закладу "ОСТРОЗЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ перекрили проспект... Posted by Юрій Ягодка on Tuesday, December 8, 2020

На місце виїхала робоча група із представників обласного Управління охорони здоров'я для пошуку шляхів вирішення даної проблеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 листопада на Волині медики перекрили трасу через борги із зарплати.