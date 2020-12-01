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01 грудня 2020, 13:55 8

Кличко на першому засіданні новообраної Київради склав присягу мера

01 грудня 2020, 13:55 8
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Він почав виконувати обов'язки мера після виборів
Фото: Укрінформ
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Сьогодні, 1 грудня, новообрані депутати Київської міської ради IX скликання зібралися на перше пленарне засідання.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Київради, передає RegioNews.

На початку засідання голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова зачитала постанову ТВК та оголосила результати виборів міського голови та депутатів Київської міської ради.

У залі зареєструвалися 107 депутатів. Новообраному меру Києва вручили посвідчення Київського міського голови, він зачитав текст присяги.

Крім цього, 120 депутатам вручили посвідчення, вони розпочали роботу.

Нагадаємо, Кличко офіційно переміг на виборах мера Києва у першому турі.

Читайте також: Стали відомі результати виборів-2020 у Києві.

Київ горсовет сесія Київрада Віталій Кличко депутати
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