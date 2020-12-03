Кличко хоче взяти собі в заступники по КМДА радницю глави ОП Єрмака

Спочатку на цю посаду пропонували Олексія Кулебу, однак згодом Кричко запропонував радницю Андрія Єрмака

Спочатку на цю посаду пропонували Олексія Кулебу, однак згодом Кричко запропонував радницю Андрія Єрмака

Фото: із відкритих джерел

Депутати Київради не буудть голосувати за призначення на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень директора Департаменту міського благоустрою КМДА Олексія Кулеби.

Про це повідомляє видання "Киеввласть” із посиланням на сьогоднішнє засідання Київради, передає RegioNews.

За інформацією видання, мер Києва передумав і запропонував на цю посаду депутата Київради від "Слуги народу", радника голови Офісу президента Андрія Єрмака з питань спорту Олену Говорову.

За неї на виборах 25 жовтня 2020 року на окрузі проголосували всього 170 виборців.

Відразу після прийняття порядку денного депутат Київради від "УДАРу" Володимир Бондаренко запропонував виключити з нього другий пункт, в якому йшлося про узгодження кандидатури Олексія Кулеби на посаду заступника голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень. Він пояснив це тим, що Київський міський голова висунув іншу кандидатуру”, - пише видання.

Пізніше Володимир Бондаренко уточнив, що цією кандидатурою є Олена Говорова, яка була обрана депутатом Київради від партії "Слуга народу" по загальноміському списку.

Довідка: Олена Говорова - радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака з питань спорту, бронзова медалістка з легкої атлетики в потрійному стрибку на Олімпійських іграх в Сіднеї (2000 рік), бронзова медалістка Чемпіонату світу з легкої атлетики в потрійному стрибку (1997 рік). Також вона відома як спортивний тележурналіст: під час Олімпіади в Пекіні (2006 року) разом з Романом Вірастюком вела програму, під час Олімпіади в Лондоні 2012 року разом із Савіком Шустером вела "Олімпійські пристрасті" на Першому національному телеканалі. Також Говорова - повний кавалер ордена княгині Ольги. Працювала бренд-амбасадором Herbalife. Колишній директор спільного з чоловіком, спортивним журналістом Володимиром Шевченком, маркетингового агентства "Media-Sport".

Говорова була обрана депутатом Київради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 роки від партії "Слуга народу". В єдиному загальноміському виборчому списку "Слуги народу" Говорова значилася під №3. У списку по округу №8 (Печерський район) займала №4. На окрузі конкретно за неї проголосували 170 виборців (з тих, хто голосував за загальний список; непрохідне місце на окрузі). Була обрана по загальноміському списку.

Нагадаємо, 1 грудня Кличко на першому засіданні новообраної Київради склав присягу мера, він почав виконувати обов'язки мера після виборів.

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