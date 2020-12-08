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08 грудня 2020, 12:32 144

Обрання нового голови Дніпропетровської облради перенесли на 16 грудня

08 грудня 2020, 12:32 144
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Це сталося через правову колізію, яку виявили в ході засідання
Це сталося через правову колізію, яку виявили в ході засідання
Фото: із відкритих джерел
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на русском языке

Сьогодні, 8 грудня розпочалася перша установча сесія новообраної Дніпропетровської обласної ради 8 скликання.

Про це повідомляє Depo.Дніпро, передає RegioNews.

Згідно із порядком денним засідання, депутати планували розглянути низку питань, зокрема обрання нового голови облради.

Однак через процедурні моменти, на першій сесії облради нового голову не змогли обрати.

Згідно із положеннями регламенту Дніпропетровської обласної ради, для таємного голосування необхідно утворити лічильну комісію з пропорційним представництвом депутатських фракцій та груп”, - повідомляють журналісти.

У президії заявили, що голова обласної ради обирається шляхом таємного голосування із числа депутатів ради, але згідно із регламентом, фракції можуть бути утвореними лише за письмовим поданням на ім'я голови облради.

З огляду на це, депутати ухвалили рішення доручити тимчасовій президії розробити проект нового регламенту із обрання голови обласної ради на наступне пленарне засідання, яке відбудеться 16 грудня.

Нагадаємо, новим мером Кривого Рогу став Костянтин Павлов, висуванця ОПЗЖ підтримали майже 57% городян.

Читайте також: Стали відомі результати виборів-2020 у Дніпропетровській області.

облрада сесія Дніпро голова депутати
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