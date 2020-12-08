В Киевсовете объявили о создании семи депутатских фракций

Самой большой фракцией Киевсовета стала "Европейская солидарность"

Самой большой фракцией Киевсовета стала "Европейская солидарность"

Фото: УНИАН

8 декабря во время сессии в Киевском городском совете сформировали семь депутатских фракций.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Перед началом рассмотрения повестки дня Киевский городской председатель Виталий Кличко обратился к депутатам с призывом консолидировать все фракции новоизбранного Киевсовета.

Обращения партий, депутаты от которых были избраны в Киевский городской совет, в начале сегодняшнего заседания зачитал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

По его словам, поступили представления об образовании фракций:

"Европейская солидарность" - 31 депутат, представитель фракции - Владимир Прокопив;

"УДАР" Виталия Кличко"- 29 депутатов, сопредседатели - Дмитрий Белоцерковец и Валентин Мондриевский;

"Единство" - 14 депутатов, председателем избран Александр Омельченко;

"Слуга народа" - 12 депутатов, уполномоченное лицо - Евгения Кулеба;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12 депутатов, уполномоченный представитель - Михаил Наконечный;

ВО "Батькивщина" - 12 депутатов, председатель - Денис Москаль;

"Голос" - 9 депутатов, председатель фракции - Григорий Маленко.

Также во время заседания Киевский городской совет согласовал назначение Алексея Кулебы, Елены Говоровой, Владимира Прокопива и Константина Усова на должности заместителей председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

По Прокопива проголосовали 96 депутатов, за Говорову - 71, за Кулебу - 68, за Усова - 101.

Напомним, 1 декабря Кличко на первом заседании новоизбранного Киевсовета принес присягу мэра, он начал исполнять обязанности мэра после выборов.

Также мы писали, что Кличко хочет взять себе в заместители по КГГА советницу главы ОП Ермака.

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