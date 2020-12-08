В Киевсовете объявили о создании семи депутатских фракций
8 декабря во время сессии в Киевском городском совете сформировали семь депутатских фракций.
Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.
Перед началом рассмотрения повестки дня Киевский городской председатель Виталий Кличко обратился к депутатам с призывом консолидировать все фракции новоизбранного Киевсовета.
Обращения партий, депутаты от которых были избраны в Киевский городской совет, в начале сегодняшнего заседания зачитал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
По его словам, поступили представления об образовании фракций:
- "Европейская солидарность" - 31 депутат, представитель фракции - Владимир Прокопив;
- "УДАР" Виталия Кличко"- 29 депутатов, сопредседатели - Дмитрий Белоцерковец и Валентин Мондриевский;
- "Единство" - 14 депутатов, председателем избран Александр Омельченко;
- "Слуга народа" - 12 депутатов, уполномоченное лицо - Евгения Кулеба;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12 депутатов, уполномоченный представитель - Михаил Наконечный;
- ВО "Батькивщина" - 12 депутатов, председатель - Денис Москаль;
- "Голос" - 9 депутатов, председатель фракции - Григорий Маленко.
Также во время заседания Киевский городской совет согласовал назначение Алексея Кулебы, Елены Говоровой, Владимира Прокопива и Константина Усова на должности заместителей председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
По Прокопива проголосовали 96 депутатов, за Говорову - 71, за Кулебу - 68, за Усова - 101.
Напомним, 1 декабря Кличко на первом заседании новоизбранного Киевсовета принес присягу мэра, он начал исполнять обязанности мэра после выборов.
Также мы писали, что Кличко хочет взять себе в заместители по КГГА советницу главы ОП Ермака.
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