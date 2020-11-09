Стали відомі результати виборів-2020 у Києві

До Київради обрано 120 депутатів

До Київради обрано 120 депутатів

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у місті Києві.