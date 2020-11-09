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09 листопада 2020, 17:35 191

Стали відомі результати виборів-2020 у Києві

09 листопада 2020, 17:35 191
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До Київради обрано 120 депутатів
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у місті Києві.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, міським головою столиці обрано чинного мера, кандидата від партії "УДАР" Віталія Кличка. До Київської міськради увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "Європейська солідарність" та "УДАР".

Нагадаємо, що Стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області

Київ мер Кличко Віталій горсовет Місцеві вибори
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