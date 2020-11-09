Стали відомі результати виборів-2020 у Києві
До Київради обрано 120 депутатів
До Київради обрано 120 депутатів
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у місті Києві.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
Так, міським головою столиці обрано чинного мера, кандидата від партії "УДАР" Віталія Кличка. До Київської міськради увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "Європейська солідарність" та "УДАР".
Нагадаємо, що Стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області
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