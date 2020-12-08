В Ужгороде депутаты новоизбранного городского совета приняли присягу

По результатам местных выборов в городской совет прошли шесть партий

По результатам местных выборов в городской совет прошли шесть партий

Фото: Суспільне

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на председателя городской ТИК Руслана Куберка, передает RegioNews.

Из 38 депутатов Ужгородского горсовета 8 созыва на первой сессии присутствовали 37.

После регистрации депутаты исполнили гимн Украины вместе с Закарпатским народным хором, после чего мэр Ужгорода Богдан Андриив зачитал текст присяги.

В Ужгородский городской совет по результатам местных выборов прошли шесть политических сил: ВО "Батькивщина", "Слуга народа", "Родное Закарпатье", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Партия твоего города".

Напомним, Алексея Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета. Ранее кабинет министров согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.

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Андриив Богдан. Городской голова Ужгорода. Досье