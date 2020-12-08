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До Нового року: Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова
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08 грудня 2020, 08:41 147

До Нового року: Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова

08 грудня 2020, 08:41 147
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Мер передав привіт харків'янам
Мер передав привіт харків'янам
Фото: з відкритих джерел
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Друг Геннадія Кернеса український олігарх Павло Фукс розповів, що мер Харкова планує повернутися у місто ще до Нового року - 30 грудня.

Як передає RegioNews, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома", - зазначив він.

Нагадуємо, раніше Фукс показував фотографію Кернеса із німецької клініки "Шаріте". А у міській раді заявили, що мер Харкова не встигне приїхати на сесію 9 грудня.

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