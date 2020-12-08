У Запоріжжі оголосили про дату першої сесії обласної ради

Вона відбудеться вже у цьому місяці

Вона відбудеться вже у цьому місяці

Фото: з відкритих джерел

Запорізька обласна рада збереться на першу сесію 11 грудня цього року. Зазначається, що початок сесії призначено на 14 годину дня.

Як повідомили RegioNews, дату першої сесії призначила на вечірньому засіданні обласна територіальна виборча комісія. На сесії будуть оголошені результати виборів депутатів Запорізької обласної ради восьмого скликання, після чого народні обранці отримають депутатські повноваження. Всього в обласній раді нового скликання буде працювати 84 депутати, які представлятимуть сім політсил. Нагадаємо, Буряк знову переміг на виборах мера Запоріжжя.

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