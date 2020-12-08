09:29  08 грудня
В Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових хворих COVID-19
08:41  08 грудня
До Нового року: Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова
08:13  08 грудня
Доба в ООС: бойовики стріляли поблизу Водяного та Авдіївки
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2020, 09:51 37

У Запоріжжі оголосили про дату першої сесії обласної ради

08 грудня 2020, 09:51 37
Читайте также на русском языке
Вона відбудеться вже у цьому місяці
Вона відбудеться вже у цьому місяці
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Запорізька обласна рада збереться на першу сесію 11 грудня цього року. Зазначається, що початок сесії призначено на 14 годину дня.

Як повідомили RegioNews, дату першої сесії призначила на вечірньому засіданні обласна територіальна виборча комісія.

На сесії будуть оголошені результати виборів депутатів Запорізької обласної ради восьмого скликання, після чого народні обранці отримають депутатські повноваження.

Всього в обласній раді нового скликання буде працювати 84 депутати, які представлятимуть сім політсил.

Нагадаємо, Буряк знову переміг на виборах мера Запоріжжя.

облрада сесія Запоріжжя область депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Одеська "стінка на стінку": як ОПЗЖ програла головне крісло в облраді з різницею в чотири голоси
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »