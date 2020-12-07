Хмельницька облрада обрала ще одного заступника голови

Ним став представник партії "Європейська солідарність" Валентин Соколюк

Ним став представник партії "Європейська солідарність" Валентин Соколюк

Фото Хмельницької обласної ради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Хмельницької облради.

Заступником голови Хмельницької обласної ради став Валентин Соколюк від партії "Європейська Солідарність". За його кандидатуру проголосували 40 депутатів, проти – 9 обранців, 7 бюлетенів визнані не дійсними. Новообраний заступник зачитав присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Перша сесія Хмельницької обласної ради не завершила своєї роботи. Оголошено перерву до 14 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидатка від партії "За майбутнє" Віолетта Лабазюк очолила Хмельницьку обласну раду, а соратник Симчишина став заступником голови Хмельницької облради.