16:58  07 грудня
У МОЗ розповіли, як проходитиме вакцинація українців від коронавірусу
14:34  07 грудня
У Харкові не залишилося місць в реанімаціях
18:36  07 грудня
Бойовики на Донбасі сьогодні двічі зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2020, 20:02 5

Хмельницька облрада обрала ще одного заступника голови

07 грудня 2020, 20:02 5
Читайте также на русском языке
Ним став представник партії "Європейська солідарність" Валентин Соколюк
Ним став представник партії "Європейська солідарність" Валентин Соколюк
Фото Хмельницької обласної ради
Читайте также
на русском языке

Кандидатуру Соколюка на заступника голови Хмельницької обласної ради підтримали 40 обранців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Хмельницької облради.

Заступником голови Хмельницької обласної ради став Валентин Соколюк від партії "Європейська Солідарність". За його кандидатуру проголосували 40 депутатів, проти – 9 обранців, 7 бюлетенів визнані не дійсними. Новообраний заступник зачитав присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Перша сесія Хмельницької обласної ради не завершила своєї роботи. Оголошено перерву до 14 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидатка від партії "За майбутнє" Віолетта Лабазюк очолила Хмельницьку обласну раду, а соратник Симчишина став заступником голови Хмельницької облради.

заступник Хмельницька область облрада сесія Європейська солідарність
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На сесії Закарпатської облради обрали двох заступників голови
07 грудня 2020, 19:45
Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради
07 грудня 2020, 16:37
У Сумах на першій сесії райради побилися і обрали голову
07 грудня 2020, 15:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Битва за будівництво. Чому Чернишов, Шуляк і Тищенко воюють проти Столара
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »