Радник Єрмака заявив, що президент не впливав на рішення генпрокурора щодо Татарова
В Офісі президента заявляють, що президент України Володимир Зеленський жодним чином не впливає на діяльність правоохоронних органів і, зокрема, не втручався у розслідування стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
Як передає RegioNews, про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі виданню "Інтерфакс-Україна".
І щодо свого оточення президент дотримується того ж принципу: ніякого кумівства в Офісі президента бути не може. Якщо НАБУ або будь-який інший правоохоронний, антикорупційний орган доведе причетність будь-кого до злочину, ця людина повинна відповідати за законом. Ніяк інакше", - зазначив Подоляк.
За його словами, "факти", надані деякими представниками медіа, про нараду у глави держави заради "захисту когось з Офісу президента" є абсолютною вигадкою.
Президент не заважає будь-яким розслідуванням, не дозволяє втручатися в розслідування, впливати на якісь процеси та підтримує будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах", - додав він.
Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що Венедіктова не мала права змінювати слідчих у справі Татарова.
Також раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.
Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.
Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.
Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати
Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.