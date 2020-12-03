Радник Єрмака заявив, що президент не впливав на рішення генпрокурора щодо Татарова

За його словами, не було ніякої наради з приводу "захисту когось з Офісу президента"

За його словами, не було ніякої наради з приводу "захисту когось з Офісу президента"

Фото: з відкритих джерел

В Офісі президента заявляють, що президент України Володимир Зеленський жодним чином не впливає на діяльність правоохоронних органів і, зокрема, не втручався у розслідування стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

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