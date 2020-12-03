Советник Ермака заявил, что президент не влиял на решение генпрокурора в отношении Татарова

По его словам, не было никакого совещания по поводу "защиты кого-то из Офиса президента"

По его словам, не было никакого совещания по поводу "защиты кого-то из Офиса президента"

Фото: из открытых источников

В Офисе президента заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский никоим образом не влияет на деятельность правоохранительных органов и, в частности, не вмешивался в расследование в отношении заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

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