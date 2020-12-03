Советник Ермака заявил, что президент не влиял на решение генпрокурора в отношении Татарова
В Офисе президента заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский никоим образом не влияет на деятельность правоохранительных органов и, в частности, не вмешивался в расследование в отношении заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.
Как передает RegioNews, об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".
И относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в Офисе президента быть не может. Если НАБУ или любой другой правоохранительный, антикоррупционный орган докажет причастность кого-либо к преступлению, этот человек должен отвечать по закону. Никак иначе", - отметил Подоляк.
По его словам, "факты", предоставленные некоторыми представителями медиа, о совещании у главы государства ради "защиты кого-то из Офиса президента" является абсолютным вымыслом.
Президент не мешает любым расследованием, не позволяет вмешиваться в расследования, влиять на какие-то процессы и поддерживает любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах", - добавил он.
Напомним, ранее Луценко заявил, что Венедиктова не имела права менять следователей по делу Татарова.
Также ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.
Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.
Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.
Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.
Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.