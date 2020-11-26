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26 листопада 2020, 21:28 11

Поліція викликала на допит директора Музею Революції Гідності

26 листопада 2020, 21:28 11
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Фото: із відкритих джерел
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Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайло викликали на допит до Національної поліції.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він сам запропонував слідчим провести допит.

Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол”, - написав Пошивайло.

Він додав, що його викликали на допит до Нацполіції на 15:00 27 листопада.

Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.

Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.

поліція музей директор Революція Гідності допит
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