Поліція викликала на допит директора Музею Революції Гідності

Правоохоронці підозрюють керівництво Музею у зловживанні службовим становищем

Правоохоронці підозрюють керівництво Музею у зловживанні службовим становищем

Фото: із відкритих джерел

Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайло викликали на допит до Національної поліції.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він сам запропонував слідчим провести допит.

Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол”, - написав Пошивайло.

Він додав, що його викликали на допит до Нацполіції на 15:00 27 листопада.

Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.

Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.