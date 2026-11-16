Перше, скинути неліквід. Саме тому людина з голосом керівника наркокартелю «Хімпром» розказала всяке неприємне про Дуку, Тищенка та інший непотріб, який уже в спільники не братимуть

Перше, скинути неліквід. Саме тому людина з голосом керівника наркокартелю «Хімпром» розказала всяке неприємне про Дуку, Тищенка та інший непотріб, який уже в спільники не братимуть

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Два, цілком лояльні оцінки Клименка, "Арах…" та інших топів — це така собі лояльність, бо ринок на 20 мільярдів доларів — це серйозний ринок. А отже, уже зараз подєльники переживають логістику бізнесів.

Три. Мужчина так позитивно розрекламував магазини U420, що склалось враження, що це щось таке як магазин "Молоко від фермера" або кавʼярня Ідеаліст. Що ж — цитата з плівок НАБУ, що є 2-3 роки для цього бізнесу і треба не просрати цей час — багато чого пояснює. Тож треба слідкувати, що там ще рекламують Цимбалюк і Ганя Алхім.

Чотири. Заява, що готовий співпрацювати з НАБУ — спосіб здобути лояльність у нестійкої частини суспільна. Бо ж Пабло Ескобар теж був популярним у частини співвітчизників, та так, що ледве президентом Колумбії не став. Тим паче Дука після виходу із СІЗО показує як не треба робити — пішов із цими постами в фейсбук в стилі "диктатура Сороса", тож на ти цього риторика керівника наркокартелю дуже виграшна.

Пʼять. Були відповіді, які прямо натякають, що особа дуже в темі діяльності російських спецслужб. А отже, не варто прямо сліпо довіряти всьому сказаному. І варто задати питання: які ж там вигоди врешті?

Шість. Нові часи — нові можливості. Не здивуюсь, якщо наступним у Василя буде спірічтине інтервʼю з Прігожиним чи Ківою. Тим паче ШІ в поміч