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19 листопада 2020, 14:02 342

СБУ підозрює керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн

19 листопада 2020, 14:02 342
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Правоохоронці прокоментували обшуки в Музеї Революції Гідності
Фото: Facebook
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Слідчі підозрюють чиновників музею Революції Гідності у розкраданні коштів, які були виділені на реконструкцію об’єкта.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними Служби безпеки України, зараз триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перерахований аванс у розмірі 80% від суми договору, що склало 111 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились, а більшість отриманих підрядником бюджетних коштів витратили не на ті цілі, які прописані у відповідних договорах.

У свою чергу, в Нацполіції повідомили, що обшуки у Музеї проводилися на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва.

На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 878 517 гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень”, - розповіли в Нацполіції.

Нагадаємо, поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, бшуки також відбуваються вдома у директора музею.

обшуки СБУ Київ Революція Гідності корупція
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