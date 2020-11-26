Полиция вызвала на допрос директора Музея Революции Достоинства
Правоохранители подозревают руководство Музея в злоупотреблении служебным положением
Правоохранители подозревают руководство Музея в злоупотреблении служебным положением
Директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в Национальную полицию.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, он сам предложил следователям провести допрос.
Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол", - написал Пошивайло.
Он добавил, что его вызвали на допрос в Нацполицию на 15:00 27 ноября.
Напомним, 19 ноября полиция пришла с обысками в музей Революции достоинства, обыски также прошли дома у директора музея.
Позже в СБУ заявили, что подозревает руководство музея Революции Достоинства в хищении 111 млн грн.
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