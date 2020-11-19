Поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності - що відомо

Обшуки також відбуваються вдома у директора музею

Обшуки також відбуваються вдома у директора музею

Фото: Facebook

Працівники відділу із розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Нацполіції проводять обшуки у Музеї Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба музею у Facebook, передає RegioNews.

У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом", - розповіли у музеї.

Генеральний директор музею Ігор Пошивайло у Facebook повідомив, що також обшуки проводилися у нього вдома.

О 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ з обшуком. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію по фінансово-господарській діяльності", - написав у соцмережі Пошивайло.

Обшуки у музеї проводять слідчі Національної поліції в Києві, оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ.

Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло пізніше повідомив журналістам, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею і проектуванням Меморіального комплексу.

Протягом двох місяців у нас проходив державний аудит, частину висновків якого ми оскаржуємо у суді, а частину вже оскаржили. Санкцію на цей обшук дав Голосіївський суд, пославшись на те, що нібито музей відмовився надавати матеріали стосовно будівництва, хоча жодного запиту на це не було в жодній формі", - зазначив він.

Пошивайло також заявив, що силові структури намагаються документацію дістати саме в тиждень перед річницею початку Революції Гідності.

Це дуже дивно виглядає – особливо після нашої заяви стосовно використання терміну "державний переворот" відносно Революції Гідності. Ми є єдиним державним закладом, який відповідає цільово за цей день і за частину державних заходів, які проводяться з нагоди цієї річниці”, - говорить директор музею.

Нагадаємо, справи Майдану: завершено розслідування в відношенні ексслідчого міліції Києва.