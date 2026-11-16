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16 листопада 2026, 17:58

ДТП із неповнолітньою на Рівненщині: 20-річний мотоцикліст постане перед судом

16 листопада 2026, 17:58
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Фото: поліція Рівненської області
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У Рівненському районі до суду скерували справу 20-річного мотоцикліста, який спричинив ДТП із тяжкими наслідками. Унаслідок зіткнення постраждала 16-річна пасажирка мотоцикла — дівчина отримала травми, небезпечні для життя

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 16 серпня близько 17:40 на автодорозі "Городище — Рівне — Старокостянтинів" між селами Хотин та Олександрія.

За даними поліції, 20-річний житель села Рубче, керуючи мотоциклом KOVI, під час розвороту ліворуч не переконався в безпечності маневру та не надав переваги автомобілю Renault Scenic. Унаслідок цього транспортні засоби зіткнулися.

Водій мотоцикла дістав закритий перелом ноги. Його 16-річну пасажирку, жительку села Хотин, яка їхала без мотошолома, госпіталізували. За висновком експертизи, дівчина отримала переломи кісток черепа та інші тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

Також правоохоронці встановили, що чоловік не мав посвідчення водія, а мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

Слідчий повідомив мотоциклісту про підозру. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.

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