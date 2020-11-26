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26 листопада 2020, 14:21 131

Торгували неіснуючими товарами: кіберполіція викрила інтернет-шахраїв

26 листопада 2020, 14:21 131
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Сума збитків потерпілих громадян складає понад пів мільйона гривень
Сума збитків потерпілих громадян складає понад пів мільйона гривень
Фото: Нацполіція
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Співробітники протидії кіберзлочинам Волинської, Запорізької та Львівської областей спільно зі слідчими поліції викрили п’ятьох осіб в інтернет-шахрайстві. Вони продавали в мережі інтернет неіснуючі товари. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції НПУ.

Таким чином правопорушники ошукали понад 120 громадян. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад пів мільйона гривень.

Повідомляється, що троє жителів Луцька у соцмережі пропонували до купівлі неіснуючий жіночий одяг. У Запоріжжі кіберполіцейські викрили місцевого жителя, який створив власний вебсайт, де ошукував покупців під приводом продажу меблів.

Мешканець Львова розміщував оголошення про продаж неіснуючих товарів у групових-тематичних чатах в месенджерах. Чоловік пропонував до купівлі кросівки за значно заниженими цінами. Таку вартість аргументував тим, що він є "оптовим постачальником".

В усіх випадках зловмисники вимагали від покупців повну або часткову передплату на картки. Після отримання грошей, фігуранти блокували клієнтів та не виконували своїх зобов’язань", - повідомили у поліції.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Києві при спробі заволодіння 500 тисячами доларів, затримали двох шахраїв.

поліція шахраї соцмережі інтернет купівля
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