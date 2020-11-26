В Одесі перевіряють повідомлення про п’ять замінувань
Інформація про них надійшла на електронну пошту поліції
Інформація про них надійшла на електронну пошту поліції
Одеські поліцейські перевіряють повідомлення про загрозу вибуху у п’яти навчальних закладах Одеси
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію Одеської області.
Одеські поліцейські перевіряють повідомлення про загрозу вибуху у п’яти навчальних закладах Одеси, розташованих у різних районах міста.
Інформація надійшла на електронну адресу поліції сьогодні.
За адресами навчальних закладів, що знаходяться у Приморському, Малиновському та Київському районах міста, скеровані вибухотехніки, кінологи, рятувальники та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.
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