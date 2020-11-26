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26 листопада 2020, 14:22 4

В Одесі перевіряють повідомлення про п’ять замінувань

26 листопада 2020, 14:22 4
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Інформація про них надійшла на електронну пошту поліції
Інформація про них надійшла на електронну пошту поліції
Фото: відділу комунікації поліції Одеської області
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Одеські поліцейські перевіряють повідомлення про загрозу вибуху у п’яти навчальних закладах Одеси

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію Одеської області.

Одеські поліцейські перевіряють повідомлення про загрозу вибуху у п’яти навчальних закладах Одеси, розташованих у різних районах міста.

Інформація надійшла на електронну адресу поліції сьогодні.

За адресами навчальних закладів, що знаходяться у Приморському, Малиновському та Київському районах міста, скеровані вибухотехніки, кінологи, рятувальники та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві "замінували" телеканал перед дебатами кандидатів на пост мера.

Одеса мінування вибух поліція рятувальники
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