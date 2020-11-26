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26 листопада 2020, 16:25 4

На Київщині пов'язали злочинну банду, яка блокувала роботу виборчкому

26 листопада 2020, 16:25 4
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Зловмисників затримала поліція
Зловмисників затримала поліція
Фото з відкритих джерел
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В селищі Коцюбинське Київської області група чоловіків намагалася заблокувати роботу виборчої комісії. Зловмисників затримала поліція.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області, пише RegioNews.

Інцидент стався після того, як група чоловіків у чорному одязі і в темних окулярах увірвалися на виборчу дільницю під час перерахунку голосів.

"Невідомі чоловіки почали блокувати роботу членів комісії і між ними виникла сутичка. Працівники поліції миттєво прибули на місце події, де затримали п'ятьох правопорушників в порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в поліції.

Одним із затриманих виявився представник однієї з політичних партій. Він пояснив, що в такий спосіб він намагався бути присутнім при перерахунку голосів, а його спільники - це приватні охоронці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Луганщині затримали організаторку незаконного "референдуму" 2014 року.

вибори Україна поліція Київська область Місцеві вибори
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