На Київщині пов'язали злочинну банду, яка блокувала роботу виборчкому

Зловмисників затримала поліція

Зловмисників затримала поліція

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області, пише RegioNews.

Інцидент стався після того, як група чоловіків у чорному одязі і в темних окулярах увірвалися на виборчу дільницю під час перерахунку голосів.

"Невідомі чоловіки почали блокувати роботу членів комісії і між ними виникла сутичка. Працівники поліції миттєво прибули на місце події, де затримали п'ятьох правопорушників в порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в поліції.

Одним із затриманих виявився представник однієї з політичних партій. Він пояснив, що в такий спосіб він намагався бути присутнім при перерахунку голосів, а його спільники - це приватні охоронці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Луганщині затримали організаторку незаконного "референдуму" 2014 року.