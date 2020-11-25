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25 листопада 2020, 21:40 1

У другому турі виборів мера Львова переміг Садовий — дані ТВК

25 листопада 2020, 21:40 1
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У Львові оголосили офіційні результати виборів мера
У Львові оголосили офіційні результати виборів мера
Фото: із відкритих джерел
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У другому турі виборів міського голови Львова перемогу здобув чинний мер Андрій Садовий.

Про це повідомляє видання Zaxid.net із посиланням на голову Львівської міської виборчої комісії Ігоря Сліпецького, передає RegioNews.

Львівська міська ТВК завершила опрацювання протоколів з виборчих дільниць і під час засідання 25 листопада оголосила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ, які відбулися 22 листопада.

Чинний мер Львова Андрій Садовий отримав 62,25% голосів виборців, за нього проголосували 143 466 мешканців міста. Із таким результатом Садового вже вчетверте зареєстрували міським головою.

За його опонента, кандидата від партії "Європейська Солідарність” Олега Синютку проголосували 84 277 виборців, таким чином, він отримав 37,75% голосів мешканців громади, які прийшли на вибори.

Нагадаємо, згідно із даними екзит-полу, у Львові перемагає Садовий. 23 листопада Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою.

Читайте також: Стали відомі результати виборів-2020 у Львівській області.

Львів голосування Андрій Садовий результат ТВК другий тур
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