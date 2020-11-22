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22 листопада 2020, 20:12 80

У Львові за результатами екзит-полу перемагає Садовий

22 листопада 2020, 20:12 80
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За Садового проголосувало 62,8% виборців, за Синютку – 37,2%
За Садового проголосувало 62,8% виборців, за Синютку – 37,2%
Фото з відкритих джерел
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У другому турі вибори міського голови Львова перемагає чинний мер Андрій Садовий ("Самопоміч"), а кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка займає друге місце.

Про це свідчать результати екзит-полу "Студії Савіка Шустера", проведеного компанією Liberty Report і оприлюдненого 22 листопада після закінчення голосування, пише RegioNews.

Як відомо, у першому турі виборів мера Львова, який відбувся 25 жовтня, переміг Садовий, отримавши підтримку трохи понад 40% виборців. Однак отриманого результату не вистачило для остаточної перемоги. Синютку в першому турі підтримали трохи понад 31% виборців.

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера завершилося в 11 містах України: Дніпропетровську, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

вибори Львів Садовий Андрій результат другий тур екзит-пол
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