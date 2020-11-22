У Львові за результатами екзит-полу перемагає Садовий
У другому турі вибори міського голови Львова перемагає чинний мер Андрій Садовий ("Самопоміч"), а кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка займає друге місце.
Про це свідчать результати екзит-полу "Студії Савіка Шустера", проведеного компанією Liberty Report і оприлюдненого 22 листопада після закінчення голосування, пише RegioNews.
Як відомо, у першому турі виборів мера Львова, який відбувся 25 жовтня, переміг Садовий, отримавши підтримку трохи понад 40% виборців. Однак отриманого результату не вистачило для остаточної перемоги. Синютку в першому турі підтримали трохи понад 31% виборців.
Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера завершилося в 11 містах України: Дніпропетровську, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.