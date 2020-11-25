Во втором туре выборов мэра Львова победил Садовый - данные ТИК

Во Львове объявили официальные результаты выборов мэра

Во Львове объявили официальные результаты выборов мэра

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на председателя Львовской городской избирательной комиссии Игоря Слипецкого, передает RegioNews.

Львовская городская ТИК завершила обработку протоколов с избирательных участков и во время заседания 25 ноября объявила официальные результаты выборов главы Львовской ОТГ, которые состоялись 22 ноября.

Действующий мэр Львова Андрей Садовый получил 62,25% голосов избирателей, за него проголосовали 143 466 жителей города. С таким результатом Садового уже в четвертый раз зарегистрировали городским головой.

За его оппонента, кандидата от партии "Европейская Солидарность" Олега Синютку проголосовали 84 277 избирателей, таким образом, он получил 37,75% голосов жителей общины, пришедших на выборы.

Напомним, по данным экзит-пола, во Львове побеждает Садовой. 23 ноября Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.

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