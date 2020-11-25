Во втором туре выборов мэра Львова победил Садовый - данные ТИК
Во втором туре выборов городского головы Львова победил действующий мэр Андрей Садовый.
Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на председателя Львовской городской избирательной комиссии Игоря Слипецкого, передает RegioNews.
Львовская городская ТИК завершила обработку протоколов с избирательных участков и во время заседания 25 ноября объявила официальные результаты выборов главы Львовской ОТГ, которые состоялись 22 ноября.
Действующий мэр Львова Андрей Садовый получил 62,25% голосов избирателей, за него проголосовали 143 466 жителей города. С таким результатом Садового уже в четвертый раз зарегистрировали городским головой.
За его оппонента, кандидата от партии "Европейская Солидарность" Олега Синютку проголосовали 84 277 избирателей, таким образом, он получил 37,75% голосов жителей общины, пришедших на выборы.
Напомним, по данным экзит-пола, во Львове побеждает Садовой. 23 ноября Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.
Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 во Львовской области.