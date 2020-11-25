ТВК призначила вибори мера Конотопа на 24 січня 2021 року

Комісія визнала вибори мера такими, що не відбулися, через смерть від коронавірусу Олександра Лугового

Комісія визнала вибори мера такими, що не відбулися, через смерть від коронавірусу Олександра Лугового

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову міської територіальної виборчої комісії Оксану Єзерську, передає RegioNews.

За її словами, під час засідання ТВК, яке відбулось ввечері 25 листопада, прийняли рішення визнати вибори міського голови такими, що не відбулися, і призначити нові.

Перше засідання міської ради Конотопу може розпочатись не раніше 2 грудня, і до 1 грудня новообрані депутати мають час аби визначитися: отримувати мандат чи відмовитись.

Станом на вечір 25 листопада із 38 депутатів заяви на прийняття мандату написали 23.

Нагадаємо, новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусу.