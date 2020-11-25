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25 листопада 2020, 19:35 44

ТВК призначила вибори мера Конотопа на 24 січня 2021 року

25 листопада 2020, 19:35 44
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Комісія визнала вибори мера такими, що не відбулися, через смерть від коронавірусу Олександра Лугового
Комісія визнала вибори мера такими, що не відбулися, через смерть від коронавірусу Олександра Лугового
Фото: із відкритих джерел
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Нового мера міста Конотоп Сумської області обиратимуть 24 січня 2021 року, а передвиборча кампанія розпочнеться 5 грудня.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову міської територіальної виборчої комісії Оксану Єзерську, передає RegioNews.

За її словами, під час засідання ТВК, яке відбулось ввечері 25 листопада, прийняли рішення визнати вибори міського голови такими, що не відбулися, і призначити нові.

Перше засідання міської ради Конотопу може розпочатись не раніше 2 грудня, і до 1 грудня новообрані депутати мають час аби визначитися: отримувати мандат чи відмовитись.

Станом на вечір 25 листопада із 38 депутатів заяви на прийняття мандату написали 23.

Нагадаємо, новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусу.

Конотоп Місцеві вибори голосування ТВК коронавірус мер
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