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24 листопада 2020, 19:45 4

У Львові п’яний поліцейський розбив три автомобілі та в’їхав у дитячий майданчик

24 листопада 2020, 19:45 4
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Один із очевидців події ледь встиг забрати дитину
Один із очевидців події ледь встиг забрати дитину
Фото пресслужби поліції у Львівській області
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Сьогодні на вулиці Торф'яній у Львові сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Touareg. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. За фактом ДТП призначено службове розслідування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

За кермом "Фольксвагена" перебував нетверезий 24-річний львів’янин, співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.

Момент аварії зафіксували камери спостереження. Водій на позашляховику спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, тоді вдарив автомобіль BMW, який за інерцією вдарив автомобіль Mazda.

Поліцейського, який спричинив ДТП у Львові, буде звільнено – Василь Віконський Внаслідок автопригоди ніхто не...

Posted by Поліція Львівської області on Tuesday, November 24, 2020

Ці зіткнення не зупинили порушника і він заїхав на дитячий майданчик. Там він зніс на своєму шляху дитячу гірку, а зупинився у гойдалці. Один із очевидців події ледь встиг забрати дитину.

Патрульні отримали пояснення від очевидців та встановили водія. Ним виявився 24-річний львів'янин, співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.

Він мав ознаки сп'яніння. Чоловікові запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Він виявив бажання пройти її в медичному закладі. Однак, приїхавши туди — відмовився.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами поліцейського буде звільнено з поліції", - зауважив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора у Харкові сталася страшна ДТП: чоловікові на пішохідному переході відірвало голову.

ДТП Львів поліція алкоголь покарання
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