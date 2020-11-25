Суд відхилив апеляцію мера Черкас Бондаренка за позовом до Зеленського

11 жовтня суд не задовольнив його позов до президента

11 жовтня суд не задовольнив його позов до президента

Фото: із відкритих джерел

Київський апеляційний суд під час відкритого засідання розглянув справу за апеляційною скаргою мера Черкас Анатолія Бондаренка на рішення Печерського районного суду Києва за позовом до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Рішенням відмовлено у задоволенні позову Бондаренка А.В. до президента України Зеленського В.О. про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більше десяти кримінальних проваджень. Під час пресконференції він сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".

11 жовтня стало відомо, що суд не задовольнив позов мера Черкас Бондаренка до президента Зеленського.

Наступного дня мер Черкас заявив, що оскаржить відхилення судом його позову.