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12 жовтня 2020, 18:42 4

Мер Черкас, якого Зеленський охрестив бандитом, оскаржить відхилення його позову

12 жовтня 2020, 18:42 4
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Йдеться про позов до президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності та ділової репутації
Йдеться про позов до президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності та ділової репутації
Фото з відкритих джерел
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Захист мера Черкас Анатолія Бондаренка подасть апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва, який відмовився задовольнити позов до президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це розповів адвокат Бондаренка Денис Ципін в коментарі Hromadske, інформує RegioNews.

За його словами, Зеленський та його представники жодного разу не з'явилися в суд. Вони, мовляв, стверджували, що Зеленський не мав на увазі мера Анатолія Бондаренка, кажучи слово "бандит".

"На жаль, суд першої інстанції прийняв сторону президента. Суддя зазначила, що бандитом в нашій країні можна називати будь-кого, і це не образа, а оціночне судження, особиста думка людини, яку треба поважати", - зазначив Ципін.

Він додав, що "попереду апеляція".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав Бондаренка бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.

Тоді ж міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав позов на президента України Володимира Зеленського про захист честі, гідності та ділової репутації в Печерський районний суд Києва.

11 жовтня стало відомо, що Печерський районний суд міста Києва відмовив меру Черкас Анатолію Бондаренку в задоволенні позову до президента Володимира Зеленського, який назвав його бандитом.

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