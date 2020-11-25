Суд у справі про розстріли на Майдані: звинувачують п'ятьох "беркутівців", судять двох - ЗМІ

Трьох, які не з'явилися, можна буде судити заочно, коли їх оголосить в розшук Інтерпол

Трьох, які не з'явилися, можна буде судити заочно, коли їх оголосить в розшук Інтерпол

Святошинський райсуд Києва у справі про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року вирішив окремо розглядати справу двох «беркутівців», які відвідують засідання. Якщо Інтерпол оголосить в розшук трьох інших підозрюваних, перед судом порушать питання про об'єднання справи.

Про це передає Telegram-канал РavlovskyNews, повідомляє RegioNews. Святошинський райсуд Києва розглядає справу про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року, в яких звинувачують п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". З'явилися лише двоє з п'яти обвинувачених екс-беркутівців - Сергій Тамтура і Олександр Маринченко. 8 лютого вони повернулися з Луганська до Києва після обміну полоненими. Решта "беркутівців" з обміну - Олег Янішевський, Павло Аброськін і Сергій Зінченко - оголошені місяць тому в Україні в міжнародний розшук. Але поки ні Інтерпол, ні інша міжнародна організація не підтвердили його, тому суд не може заочно судити розшукуваних. Суд вирішив окремо розглядати справу "беркутівців" Маринченка і Тамтури, які відвідують засідання. Якщо Інтерпол оголосить інших трьох підозрюваних у міжнародний розшук, то перед судом відразу поставлять питання про об'єднання справи, заявляє прокурор Олексій Донський. Головним аргументом звинувачення в цьому випадку буде "критерій повноти". Обвинуваченим інкримінуються спільні узгоджені дії: одних підозрюють у стрілянині і вбивствах, інших - у діях, не пов'язаних з веденням вогню. Адвокат "беркутівців" Олександр Горошинський уточнив, що підозрювані не можуть приїхати до суду з непідконтрольної території, оскільки у них немає дійсних паспортів України: "Деяким особам, затриманим в 2014, тоді ще не виповнилося 23 роки. Зараз їх паспорти закінчили термін дії. Під час обміну нові фотографії не вклеїли". Наступне судове засідання призначене на 2 грудня в 11:00. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній прокурор постане перед судом у справі Майдану.

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