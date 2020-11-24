Бондаренка переобрали міським головою Черкас у другому турі - ОПОРА

Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів

Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів

Фото: Facebook

У другому турі виборів мера Черкас перемогу здобув скандальний міський голова Анатолій Бондаренко, якого раніше президент Володимир Зеленський назвав "бандитом", і який відмовлявся запроваджувати карантин в місті.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews. Повідомляється, що надвечір 24 листопада Черкаська міська ТВК оголосила результати голосування у другому турі. Під час голосування, яке відбулося в Черкасах 22 листопада, взяли участь 55 353 виборців, 849 бюлетенів визнали недійсними. За чинного міського голову Анатолія Бондаренка, кандидата від партії "За майбутнє” проголосували 30 073 виборців, що становить 54,33% голосів. За його опонента, кандидата від партії "Голос” Віктора Євпака проголосували 24 331 мешканців Черкас, таким чином, він набрав 44,14% голосів. Нагадаємо, за даними екзит-полу, "бандит" Бондаренко лідирував на виборах мера Черкас. Раніше повідомлялось, що мер Черкас Бондаренко разом з поплічниками напав на трьох дівчат у центрі міста.

.