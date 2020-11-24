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24 листопада 2020, 19:26 25

Бондаренка переобрали міським головою Черкас у другому турі - ОПОРА

24 листопада 2020, 19:26 25
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Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів
Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів
Фото: Facebook
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У другому турі виборів мера Черкас перемогу здобув скандальний міський голова Анатолій Бондаренко, якого раніше президент Володимир Зеленський назвав "бандитом", і який відмовлявся запроваджувати карантин в місті.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Повідомляється, що надвечір 24 листопада Черкаська міська ТВК оголосила результати голосування у другому турі.

Під час голосування, яке відбулося в Черкасах 22 листопада, взяли участь 55 353 виборців, 849 бюлетенів визнали недійсними.

За чинного міського голову Анатолія Бондаренка, кандидата від партії "За майбутнє” проголосували 30 073 виборців, що становить 54,33% голосів.

За його опонента, кандидата від партії "Голос” Віктора Євпака проголосували 24 331 мешканців Черкас, таким чином, він набрав 44,14% голосів.

Нагадаємо, за даними екзит-полу, "бандит" Бондаренко лідирував на виборах мера Черкас.

Раніше повідомлялось, що мер Черкас Бондаренко разом з поплічниками напав на трьох дівчат у центрі міста.

Місцеві вибори другий тур Анатолій Бондаренко голосування ТВК ОПОРА
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