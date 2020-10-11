Суд не задовольнив позов мера Черкас Бондаренка до президента Зеленського

Раніше президент назвав мера Черкас бандитом

Раніше президент назвав мера Черкас бандитом

Фото: З відкритих джерел

Печерський районний суд міста Києва відмовив меру Черкас Анатолію Бондаренку у задоволенні позову до президента Володимира Зеленського, який назвав його бандитом.

Відповідне рішення з’явилося у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Розглядаючи позов мера Черкас, суд дійшов до висновку, що, з огляду на положення українського законодавства, а також практику ЄСПЛ, позиція національних судів при розгляді таких справ полягає в необхідності відмови в задоволенні позову про захист честі, гідності, ділової репутації при застосуванні таких висловлювань, як "організована банда", "організований бандит", "організована банда при владі", "відморозки", "крадуть, зламують", "знищують бізнес", "не діє як чиновник", "він вкрав", "злодійський спосіб", "ублюдок", "свинство" та ін.

Суд дійшов висновку, що висловлювання Зеленського не містять завідомо неправдивої інформації і надмірності оціночних суджень, а також підстави кваліфікувати його слова, як представлені в брутальній, принизливій чи непристойній формі, оскільки оспорювані фрази президента висловлюють його особисте, суб'єктивне ставлення до:

можливості мати ділові, дружні або інші відносини ("я за один стіл з такими бандитами не сяду") з посадовою особою, яка, на думку глави держави, неналежним чином виконує свої обов'язки, як наслідок звідси і критична оцінка президента діяльності Бондаренка;

забезпечення народовладдя, як умови лібералізації країни, навіть коли електорат обирає на публічну посаду людину з неналежними, за особистим переконанням президента, для цього якостями ("будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете").

Відмовити в задоволенні позову Бондаренка до президента України Зеленського про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди в повному обсязі", – йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав Бондаренко бандитом, а його рішення про скасування карантину в Черкасах - популізмом.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав в суд на Президента України Володимира Зеленського щодо захисту честі, гідності та ділової репутації у Печерський районний суд Києва.