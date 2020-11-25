Суд отклонил апелляцию мэра Черкасс Бондаренко по иску против Зеленского
Киевский апелляционный суд во время открытого заседания рассмотрел дело по апелляционной жалобе мэра Черкасс Анатолия Бондаренко на решение Печерского районного суда Киева по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.
Решением отказано в удовлетворении иска Бондаренко А.В. к президенту Украины Зеленскому В.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десяти уголовных производств. Во время пресс-конференции он сказал: "Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".
11 октября стало известно, что суд не удовлетворил иск мэра Черкасс Бондаренко к президенту Зеленскому.
На следующий день мэр Черкасс заявил, что обжалует отклонение судом его иска.