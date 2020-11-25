Суд отклонил апелляцию мэра Черкасс Бондаренко по иску против Зеленского

11 октября суд не удовлетворил его иск к президенту

11 октября суд не удовлетворил его иск к президенту

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Киевский апелляционный суд во время открытого заседания рассмотрел дело по апелляционной жалобе мэра Черкасс Анатолия Бондаренко на решение Печерского районного суда Киева по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Решением отказано в удовлетворении иска Бондаренко А.В. к президенту Украины Зеленскому В.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десяти уголовных производств. Во время пресс-конференции он сказал: "Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

11 октября стало известно, что суд не удовлетворил иск мэра Черкасс Бондаренко к президенту Зеленскому.

На следующий день мэр Черкасс заявил, что обжалует отклонение судом его иска.