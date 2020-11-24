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24 листопада 2020, 13:33 5

ЦВК виділила Чернівецькій ОДА майже 3,6 млн на другий тур виборів

24 листопада 2020, 13:33 5
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На 29 листопада призначений другий тур виборів чернівецького міського голови 
На 29 листопада призначений другий тур виборів чернівецького міського голови 
Фото: ЦВК
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На проведення повторного голосування на місцевих виборах Чернівецькій обласній державній адміністрації додатково виділили майже 3,6 млн гривень.

Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Під час засідання Центрвиборчком затвердив додатковий розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування, яке має відбутися 29 листопада.

Вказаним рішенням додатково кошти виділено Чернівецькій ОДА в сумі 3 млн 594 тис. 300 гривень", - йдеться в повідомленні ЦВК.

Нагадаємо, перед другим туром виборів у Чернівцях вирішили роздати по 1 тисячі гривень - КВУ.

ЦВК Місцеві вибори Чернівецька ОДА бюджет финансирование другий тур
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