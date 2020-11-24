Перед другим туром виборів у Чернівцях вирішили роздати по 1 тисячі гривень - КВУ

Ініціатором такого рішення виступив один із кандидатів на посаду мера

Ініціатором такого рішення виступив один із кандидатів на посаду мера

Фото: з відкритих джерел

Чернівецька міська рада прийняла рішення про виділення одноразової допомоги місцевим жителям у розмірі 1 тисячі гривень. Зазначається, що таке рішення є реакцією на пандемію коронавірусу.

Як передає RegioNews, про це повідомив Комітет виборців України.

Так, одноразову допомогу видадуть пенсіонерам та малозабезпеченим мешканцям. Гроші видаватимуть за заявами малозабезпечених громадян. Щоб виділити мешканцям міста по 1 тис. грн, депутати міськради внесли зміни та доповнення до програми "Захист" на 2019−2021 роки.

Зазначається, що за це проголосували усі депутати, які були присутніми на сесії. Очікується, що гроші городянам зможуть надійти до кінця поточного року.

У КВУ відзначають, що ініціатором проєкту рішення виступив один з чинних депутатів міськради, який вийшов у другий тур виборів. Про це пишуть місцеві ЗМІ в рекламних публікаціях.

Нагадаємо, 29 листопада в Чернівцях пройде другий тур виборів мера, а в боротьбі за мерське крісло зійдуться Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" та Віталій Михайлішин від "Команди Михайлішина". У першому турі Клічук отримав 27,23% голосів виборців, а Михайлішин - 21,31%.

Раніше повідомлялось, КВУ зафіксував суттєві порушення під час другого туру виборів мерів.