ЦИК выделила Черновицкой ОГА почти 3,6 млн на второй тур выборов

Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков отбиваются от критики заявлениями о рекордах: «Укравтодор» построит в 2020-м году 3900 км дорог. Хотя изначально заявлено было о постройке 6500 км

24 ноября 2020

Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет

Винницкая область – один из немногих регионов в Украине, где главная интрига выборов была не в том, кто выйдет победителем, а в том, с каким преимуществом политсила Владимира Гройсмана войдет в выборн...