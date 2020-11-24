ЦИК выделила Черновицкой ОГА почти 3,6 млн на второй тур выборов
На 29 ноября назначен второй тур выборов Черновицкого городского головы
На 29 ноября назначен второй тур выборов Черновицкого городского головы
На проведение повторного голосования на местных выборах Черновицкой областной государственной администрации дополнительно выделили почти 3,6 млн гривен.
Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.
Во время заседания Центризбирком утвердил дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования, которое должно состояться 29 ноября.
Указанным решением дополнительно средства выделены Черновицкой ОГА в сумме 3 млн 594 тыс. 300 гривен", - говорится в сообщении ЦИК.
Напомним, перед вторым туром выборов в Черновцах решили раздать по 1 тысячи гривен - КИУ.
Действующий мэр Николаева Сенкевич одержал победу во втором туре - ТИКВсе новости »
24 ноября 2020, 13:04В Минздраве предложили повысить расходы на медицину, чтобы удержать специалистов
24 ноября 2020, 12:13Стало известно, когда состоятся повторные выборы в Броварах
24 ноября 2020, 10:36
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет