13:04  24 ноября
Действующий мэр Николаева Сенкевич одержал победу во втором туре - ТИК
15:37  24 ноября
Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин
13:12  24 ноября
Перед вторым туром выборов в Черновцах решили раздать по 1 тысячи гривен - КИУ
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2020, 13:33 13

ЦИК выделила Черновицкой ОГА почти 3,6 млн на второй тур выборов

24 ноября 2020, 13:33 13
Читайте також українською мовою
На 29 ноября назначен второй тур выборов Черновицкого городского головы
На 29 ноября назначен второй тур выборов Черновицкого городского головы
Фото: ЦИК
Читайте також
українською мовою

На проведение повторного голосования на местных выборах Черновицкой областной государственной администрации дополнительно выделили почти 3,6 млн гривен.

Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.

Во время заседания Центризбирком утвердил дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования, которое должно состояться 29 ноября.

Указанным решением дополнительно средства выделены Черновицкой ОГА в сумме 3 млн 594 тыс. 300 гривен", - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, перед вторым туром выборов в Черновцах решили раздать по 1 тысячи гривен - КИУ.

ЦИК Местные выборы Черновецкая ОДА бюджет финансирование второй тур
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Действующий мэр Николаева Сенкевич одержал победу во втором туре - ТИК
24 ноября 2020, 13:04
В Минздраве предложили повысить расходы на медицину, чтобы удержать специалистов
24 ноября 2020, 12:13
Стало известно, когда состоятся повторные выборы в Броварах
24 ноября 2020, 10:36
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »