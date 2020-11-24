Стало відомо, коли відбудуться повторні вибори у Броварах

Рішення ухвалила новостворена Броварська міська територіальна виборча комісія

Рішення ухвалила новостворена Броварська міська територіальна виборча комісія

Фото з відкритих джерел

У понеділок, 23 листопада, новостворена Броварська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення про дату повторних виборів депутатів Броварської міської ради та броварського міського голови.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Трибуна-Бровари" на своїй сторінці у Facebook



Так, повторні вибори відбудуться 17 січня 2021 року.

Сьогодні новостворена Броварська ТВК ухвалила рішення про дату повторних виборів. Так, повторні вибори міського голови Броварської ОТГ та депутатів міської ради відбудуться 17 січня 2021 року. Posted by Трибуна - Бровари on Monday, November 23, 2020

Відомо, що 9 листопада Київський окружний адміністративний суд за позовом кандидата на посаду броварського міського голови Андрія Саука визнав такими, що не відбулися, вибори міського голови та депутатів міської ради Броварської територіальної громади, і зобов’язав ТВК провести повторні вибори.

Нагадаємо, 22 листопада у місті Бровари на Київщині відбулося повторне голосування на виборах міського голови.