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24 листопада 2020, 13:04 282

Чинний мер Миколаєва Сєнкевич здобув перемогу у другому турі - ТВК

24 листопада 2020, 13:04 282
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Фото: із відкритих джерел
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У Миколаєві у другому турі виборів міського голови переміг чинний мер Олександр Сєнкевич.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на голову Центральної районної ТВК Оксану Новікову, передає RegioNews.

Згідно з даними територіальної виборчої комісії, у виборах взяли участь 26 237 виборців. За Сєнкевича проголосували трохи більше 16 тисяч виборцыв, що становить 61,16% голосів.

Його опонент, кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка отримав 9,8 тисячі голосів.
Недійсними визнали 1,45% бюлетенів.

Зазначається, що Центральна районна територіальна виборча комісія приймала протоколи від дільничних виборчих комісій до четвертої ранку 23 листопада.

Нагадаємо, згідно із даними екзит-полу, Сєнкевича переобрали мером Миколаєва, його результат у другому турі виборів – 61,6%.

Миколаїв Олександр Сєнкевич Місцеві вибори результат ТВК другий тур
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