В ноябре на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 469 нарушений режима тишины

Количество случаев нарушений перемирия на Донбассе увеличилось почти вдвое

Количество случаев нарушений перемирия на Донбассе увеличилось почти вдвое

Фото: из открытых источников

В период со 2 по 15 ноября на Донбассе было зафиксировано 469 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ, передает RegioNews.

Это почти вдвое больше, чем за последние две недели октября, когда было зафиксировано 238 нарушений.

В ОБСЕ рассказали, что несмотря на большее количество зафиксированных нарушений, ситуация с безопасностью в регионе остается относительно спокойной.

На трех пилотных участках разведения сил и средств и вблизи них Миссия ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. Однако в районе Золотого и Петровского зарегистрировано размещение противотанковых мин и присутствие людей на военных позициях.

С начала 2020 года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, еще 85 получили ранения.

Напомним, ранее делегация Украины в ОБСЕ обнародовала доказательства того, что причиной пожара возле Попасной на Луганщине был умышленный поджог со стороны боевиков.