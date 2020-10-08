Пожежі на Луганщині виникли з вини бойовиків - заява України в ОБСЄ

Вогонь з’явився в кількох місцях одночасно

Вогонь з’явився в кількох місцях одночасно

Фото: ДСНС

Делегація України в ОБСЄ оприлюднила докази того, що причиною пожежі біля Попасної на Луганщині був навмисний підпал з боку бойовиків.

З такою заявою українська сторона виступила під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні 7 жовтня, передає RegioNews.

Зокрема, сильні пожежі спричинили трасуючі снаряди, які застосовувалися під час збройних провокацій російських окупаційних сил.

Також є докази того, що великі пожежі вздовж лінії фронту були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями", - заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Він додав, що неспростовним доказом умисних дій збройних формувань РФ є фотоматеріали наслідків пожежі в районі Попасної, які були отримані українською стороною СЦКК.

За результатами попереднього аналізу можливо зробити висновок про те, що фіксується чітка лінія фронту пожежі – як з північного, так і з південного боку дороги – яка починається перед позиціями незаконних збройних формувань РФ. Зазначене можливе лише при одночасному підпалі в декількох місцях та на одній лінії", - заявив Лоссовський.

Нагадаємо, названо чотири джерела займання пожеж на Луганщині, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.