Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили режим "тиші"

Втрат серед українських військових немає

Втрат серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі зафіксували шість фактів порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету. В районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2.

Повідомляється, що про порушення режиму припинення вогню та зухвале використання заборонених мін збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігалася тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши Водяне.