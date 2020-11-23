09:49  23 листопада
В Україні за добу виявили майже 11 тисяч нових хворих COVID-19
10:31  23 листопада
Вибори мера Львова: Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою
11:59  23 листопада
Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2020, 08:11 55

Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили режим "тиші"

23 листопада 2020, 08:11 55
Читайте также на русском языке
Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом попередньої доби на Донбасі зафіксували шість фактів порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету. В районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2.

Повідомляється, що про порушення режиму припинення вогню та зухвале використання заборонених мін збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігалася тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши Водяне.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Чи зможе здоровий глузд перемогти гроші олігарха: кого обере Бердянськ у другому турі
Другий тур у Рівному: змагання двох "темних конячок"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »