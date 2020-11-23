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23 листопада 2020, 15:32 455

Озброєння та військова техніка на передовій потребують оновлення - міністр

23 листопада 2020, 15:32 455
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Потрібна не тільки модернізація, але й наповнення новими зразками
Потрібна не тільки модернізація, але й наповнення новими зразками
Фото: Facebook
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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський після відвідання зони проведення Операції об'єднаних сил заявив, що наявне озброєння та військова техніка потребують оновлення.

Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.

Наявний парк ОВТ потребує оновлення, як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам, способам та методам ведення війни", - зазначив Уруський.

Він підкреслив, що необхідно робити рішучі кроки з розвитку власного науково-технічного і промислового потенціалу.

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що ситуація з авіатехнікою Збройних Сил незадовільна.

ООС озброєння війна військова техніка авіація Збройні сили України
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