Озброєння та військова техніка на передовій потребують оновлення - міністр
Потрібна не тільки модернізація, але й наповнення новими зразками
Потрібна не тільки модернізація, але й наповнення новими зразками
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський після відвідання зони проведення Операції об'єднаних сил заявив, що наявне озброєння та військова техніка потребують оновлення.
Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.
Наявний парк ОВТ потребує оновлення, як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам, способам та методам ведення війни", - зазначив Уруський.
Він підкреслив, що необхідно робити рішучі кроки з розвитку власного науково-технічного і промислового потенціалу.
Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що ситуація з авіатехнікою Збройних Сил незадовільна.
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