На Донбасі бойовики обстріляли Шуми та мінували Водяне

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Фото: штаб ООС

Сьогодні, 22 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили досягнуті мирні домовленості.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, зранку неподалік населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Саперами ДСНС розміновано понад 3 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 102 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, минулої доби 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши Водяне.