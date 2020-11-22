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На Донбасі бойовики обстріляли Шуми та мінували Водяне
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22 листопада 2020, 17:51 3

На Донбасі бойовики обстріляли Шуми та мінували Водяне

22 листопада 2020, 17:51 3
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Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає
Фото: штаб ООС
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Сьогодні, 22 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили досягнуті мирні домовленості.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, зранку неподалік населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Саперами ДСНС розміновано понад 3 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 102 вибухонебезпечних предмети.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, November 22, 2020

Нагадаємо, минулої доби 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши Водяне.

Донбас ООС мінування обстріл Шуми водяне
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