На Донбасі бойовики обстріляли Шуми та мінували Водяне
Сьогодні, 22 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили досягнуті мирні домовленості.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, зранку неподалік населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.
Саперами ДСНС розміновано понад 3 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 102 вибухонебезпечних предмети.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, November 22, 2020
Нагадаємо, минулої доби 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши Водяне.