"Луцького терориста" Максима Кривоша відправили до психлікарні

Експертиза виявила у нього певні розлади психіки

Експертиза виявила у нього певні розлади психіки

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Луцький міськрайонний суд Волинської області відправив "луцького терориста" Максима Кривоша, який у липні захопив автобус з пасажирами, у психіатричну лікарню.

Про це повідомляє агентство РБК-Україна із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Відомо, що на початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного, яка виявила певні розлади психіки у Кривоша.

Для кваліфікації цих розладів, за даними слідства, були необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.

З огляду на це суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих. Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу”, - йдеться в повідомленні.

Адвокати Кривоша не погодилися з таким рішенням і подали апеляцію, однак 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення щодо "луцького терориста” набуло чинності.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Врешті решт "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Суд заарештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб.